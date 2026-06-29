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عبور تاريخي

2026.06.29 | 12:46 am
تأهل المنتخب الكندي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه القاتل على نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد في افتتاح منافسات دور الـ32 (الوكالات)
عبور تاريخي

عبور تاريخي

عبور تاريخي

عبور تاريخي

عبور تاريخي