عبور تاريخي

تأهل المنتخب الكندي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه القاتل على نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد في افتتاح منافسات دور الـ32 (الوكالات)