روبرتسون: لولا كلارك لما بلغنا المونديال

أثنى أندي روبرتسون، قائد المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، الأحد، على ستيف كلارك، المدرب المستقيل، موجهًا له الشكر على تغيير حظوظ الفريق، ​وذلك بعد يوم واحد من رحيل المدرب البالغ من العمر 62 عامًا عن منصبه عقب الخروج من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم.

وقال روبرتسون في منشور مطول عبر حسابه على إنستجرام: «أيها المدرب، إنها كلمة شكر بسيطة. ما فعلته من أجل بلادنا سيبقى في الذاكرة لأعوام قادمة».

وأضاف: «بمرور الوقت، ستتلاشى مرارة ‌خيبة الأمل ‌التي نشعر بها جميعًا الآن، ولكن ​لن ‌يقتصر ⁠الأمر ​على بقاء ⁠إرثك فحسب، بل نأمل أن يصبح أكثر تأثيرًا».

واستقال كلارك، الذي قاد إسكتلندا للعودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، بعدما أنهى الفريق مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ولم يكن ضمن أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث وتأهلت إلى أدوار خروج المغلوب.

واستهلت إسكتلندا ⁠مشوارها بالفوز 1-0على هايتي، لكنها ‌خسرت بالنتيجة نفسها أمام المغرب، ‌قبل أن تخسر 3-0 أمام البرازيل.

وقال ​روبرتسون صاحب الـ32 عامًا عن النتائج ‌السابقة في التصفيات: «اللحظات التي ساعدت في تحقيقها ‌لبلادنا، على سبيل المثال لا الحصر مواجهة صربيا خارج الأرض، وإسبانيا على أرضنا، والنرويج خارج ملعبنا، وبالطبع الدنمارك على أرضنا، مباريات ستسجل في التاريخ الشعبي الإسكتلندي، ونتائج لم تكن لتتحقق ‌لولاك».