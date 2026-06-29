بروميل يتخطى لايلز في سباق 100 متر

فجّر العداء الأمريكي ترايفون بروميل مفاجأة أمام مواطنه نواه لايلز البطل الأولمبي الحالي ​في سباق 100 متر وانتزع الفوز بالسباق ،الأحد في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، بينما فرض أرماند دوبلانتيس هيمنته على منافسات القفز بالزانة بملعب شارليتي.

وسجل بروميل ‌9.91 ثانية ‌ليلحق بلايلز أول ​هزيمة ‌له ⁠​الموسم الجاري، بينما قفز ⁠دوبلانتيس مسافة 6.13 متر محطمًا الرقم القياسي للقاء باريس، قبل أن يفشل ثلاث مرات في محاولاته لتحطيم الرقم القياسي العالمي البالغ 6.32 متر.

و احتل ⁠الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس ‌بطل سباق ‌100 متر في أولمبياد طوكيو ​2020، المركز ‌الثالث بزمن 9.96 ثانية، وهو ‌أفضل زمن له الموسم الجاري ، بينما احتل الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني المركز الرابع بزمن 9.97 ثانية.

وسجل البوتسواني ‌بوسانج كولين كبناتشيبي رقمًا قياسيًا في الدوري الماسي بزمن ⁠43.54 ⁠ثانية ليفوز بسباق 400 متر للرجال.

وفازت الدومينيكان ماريليدي باولينو بسباق 400 متر للسيدات بزمن هو الأفضل عالميًا الموسم الجاري. كما سجلت السويسرية أودري ويرو رقمًا قياسيًا في الدوري الماسي، وهو دقيقة واحدة و53.80 ثانية، ​لتفوز بسباق ​800 متر للسيدات، وهو ثالث أفضل زمن على الإطلاق.