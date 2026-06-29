أنشيلوتي: الياباني صعب ومنظم

رأى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الأحد، أنه لم يبرز أي مرشّح واضح حتى الآن لإحراز لقب مونديال 2026 ، عشية لقاء نظيره الياباني والذي وصفه بـ"الصعب للغاية والمنظّم جدا" في دور الـ32.

وقال أنشيلوتي الذي تولى قيادة السيليساو في مايو الماضي: «من السابق لأوانه تسمية منتخب يمكن أن يكون مرشحًا لخطف اللقب، نعم هناك منتخبات قدمت نفسها بشكل جيد في المرحلة الأولى، وهناك من يرى أن مرشحًا سيبرز خلال المرحلة الحالية، وفي ظني ستكون البطولة شديدة التنافس والتوازن».

وأضاف المدرب المخضرم: «المنتخب الياباني صعب للغاية، ومنظم للغاية ويتمتع بجودة عالية، هو واحد من أفضل المنتخبات في العالم حاليًا».

وأكد مدرب ريال مدريد الإسباني السابق أن البرازيل ستحتاج إلى الكثير من الأمور أبرزها الصلابة الذهنية، والقلب الكبير، والصفاء الذهني، واختتم حديثه قائلًا: «أعتقد أن الفريق جاهز، متحفز وواثق».