مورياسو: البرازيليون يسعون إلى الثأر

يرى هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، أن المنتخب البرازيلي سيسعى إلى الثأر من خسارته 2ـ3 في مواجهة تجريبية جمعت المنتخبين العام الماضي.

وقال مورياسو للصحافيين الأحد: «إنه فريق مختلف وسيكون متحفزًا أكثر لمواجهتنا، وسيكون عازمًا على الفوز علينا».

وأضاف: «نشعر بأن المباراة ستكون شديدة الحدة. لدينا فرصة وستكون صعبة.. سنكون بكامل قوتنا».

وتغلبت اليابان على البرازيل 3ـ2 على أرضها في مباراة تجريبية في أكتوبر الماضي، لكن مورياسو توقع بأن يكون فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مختلفًا في هيوستن.

وأبدى المدرب الياباني ارتياحًا للروح الجماعية لفريقه والتي يرى أنها يمكن أن تقوده إلى الدور ثمن النهائي لمونديال 2026 الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عندما يواجه البرازيل في هيوستن الإثنين في دور الـ32.

وعشية مباراة دور الـ32 أمام أبطال العالم خمس مرات، أشاد مورياسو بعقلية لاعبيه، قائلًا: «سيقدم جميع اللاعبين ما بوسعهم والفريق متحد وهذا الشعور يزداد قوة الآن».

ويفتقد مورياسو مرة أخرى خدمات تاكيفوسا كوبو بعد إصابة الجناح في الركبة خلال التعادل مع هولندا 2ـ2 في افتتاح المشوار المونديالي.

ولم يسبق لليابان أن تخطت دور ثمن النهائي في كأس العالم، في حين تسعى البرازيل إلى تعزيز رقمها القياسي وإحراز اللقب للمرة السادسة والأولى منذ 2002.

ويُنظر إلى اليابان كمرشحة لتلعب دور الحصان الأسود في هذه النهائيات، بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني خلف هولندا بفوز واحد وتعادلين.