ويمبلدون.. كسر يجبر إيما على الانسحاب

اضطرت البريطانية إيما رادوكانو، بطلة فلاشينج ميدوز لعام 2021 والمصنفة 33 عالميًا، إلى الانسحاب من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بسبب كسر إجهادي وفق ما أعلنت مساء الأحد.

وكتبت اللاعبة صاحبة 23 عامًا على إنستجرام: «تحوّل الألم الخفيف الذي كنت أتعامل معه إلى كسر إجهادي»، مضيفة «اللعب في ويمبلدون، على أرضي، يعني لي كل شيء، وبالتالي من الصعب جدًا تقبل ذلك».

ولم تتمكن رادوكانو من خوض أي مباراة منذ خسارتها نهائي دورة كوينز أمام الكرواتية دونا فيكيتش في 14 يونيو الماضي.

وتعاني البريطانية من مشكلة في أسفل ساقها اليمنى منذ عدة أسابيع، وقد اضطرت إلى إنهاء حصة تدريبية قصيرة السبت، ما أثار مخاوف من اضطرارها للانسحاب من ويمبلدون.

شوهدت رادوكانو وهي ترتدي حذاء واقيًا الأربعاء، ولم تتدرب الخميس والجمعة، لكنها شاركت في حصة تدريبية قصيرة الأحد.

وكان من المقرر أن تبدأ رادوكانو مشوارها في ويمبلدون بمواجهة الكرواتية أنتونيا روزيتش الإثنين.