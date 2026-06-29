بونو: الترجيحية ضمن أسلحتنا أمام هولندا

أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أن الطاقم الفني يعد كل الخطط الممكنة لمواجهة هولندا الإثنين في دور الـ32 لمونديال أمريكا الشمالية في مدينة مونتيري المكسيكية، بما فيها ركلات الترجيح التي تألق فيها في ثمن النهائي في نسخة 2022 ضد إسبانيا.

وقال بونو في مؤتمر صحافي الأحد: «سنخوض مباراة كبيرة ومثيرة، نحن جاهزون وهذا هو الأهم، نأمل أن نكون في المستوى».

بدوره، أوضح محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، أن لاعبيه واثقون ومتحمسون وعازمون على تحقيق الفوز.

وقال: «التحفيز الأكبر للاعبين هو حمل هذا القميص وتمثيل المغرب، وهذا عامل ذهني بإمكانه المساهمة في تسلق الجبال، ولكن صدقوني نحن واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا».

وأضاف: «سنخوض مباراة إقصاء مباشر وأظهرنا في المباريات الثلاث الأولى أننا تمكننا من إدارة الخصوم بأفضل طريقة بأساليب مختلفة، وكنا صارمين في خططنا. هولندا منتخب آخر بأسلوب آخر ويتعين علينا إيجاد حلول للفوز عليه وسنفعل ما نعرفه».

وتحدث وهبي عن الفعالية الهجومية للمنتخب الهولندي الذي سجل 10 أهداف في دور المجموعات، قائلًا: «المفتاح هو عدم منحهم فرصًا وإبعادهم عن منطقتنا وعن مرمى ياسين بونو. لقد عملنا على تصحيح بعض الأشياء التي يؤدونها بشكل جيد، وجميع اللاعبين جاهزون لتقديم مباراة كبيرة. عشنا مباراة كبيرة هنا عندما واجهنا البرازيل وسنعيش مباراة كبيرة غدًا أمام هولندا».

وأكد المدرب أن لعب بعض اللاعبين المغاربة في هولندا لن يكون له تأثير على مستواهم غدًا، مشيرًا إلى أن «لاعبي المغرب متواضعون وهادئون ويرغبون في الفوز من أجل المغرب، وليس من أجل إلحاق الأذى بهولندا» في إشارة إلى أنس صلاح الدين ونصير مزراوي وإسماعيل صيباري.