المسحل يستقيل ويعلن: أتحمل المسؤولية كاملة.. وأعتذر

أعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، استقالته من منصبه بعد مسيرة امتدت 7 أعوام على فترتين متتاليتين.

وتأتي استقالة المسحل بعد يومين من خروج الأخضر من الدور الأول لكأس العالم 2026، إثر تعادله السلبي مع الرأس الأخضر، فجر السبت في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وأوضح المسحل في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بعد سبع سنوات تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما حظيت به رياضة كرة القدم السعودية من دعم كريم وغير محدود، كان ولا يزال أساسًا لكل ما تحقق من إنجازات».

وأضاف المسحل: «كما أتقدم بالشكر الجزيل لوزير الرياضة على دعمه المستمر، وحرصه الدائم، وتحمله الكثير في سبيل خدمة رياضة الوطن».

وتابع: «لقد بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعًا، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل».

وزاد المسحل: «انطلاقًا من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، وسندعو وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد».

وأكمل: «أغادر المنصب، لكنني سأبقى ـ بإذن الله ـ جنديًا مخلصًا في خدمة وطني وقيادته الرشيدة، وسأظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية ونجاحها».

واختتم ياسر المسحل: «شكرًا لكل من ساندنا، وشكرًا لجماهيرنا التي كانت طموحاتها كبيرة، ونرجو منها العذر إن أخطأنا أو قصّرنا. وأسأل الله أن يوفق من يأتي بعدنا، وأن يكون مستقبل كرة القدم السعودية أكثر إشراقًا، بما يليق بوطننا وطموحاته».