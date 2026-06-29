ألفارو: علينا اغتنام الفرصة وإقصاء ألمانيا

حثّ الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب المنتخب الباراجوياني الأول لكرة القدم، لاعبيه على اغتنام فرصة العمر وإقصاء ألمانيا، حين يتواجه المنتخبان، الإثنين، في دور الـ32 لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعد خسارته أمام شريكة الضيافة الولايات المتحدة 1-4 في مباراته الافتتاحية، انتفض منتخب الباراجواي وبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

أما ألمانيا، المتوجة باللقب أربع مرات، فقد تصدرت المجموعة الخامسة، لكنها خسرت أمام الإكوادور في مباراتها الأخيرة، ولم تكن مقنعة أيضًا في فوزها المتأخر على ساحل العاج.

وقال ألفارو في مؤتمر صحافي عشية المباراة: «إنهم مرشحون للفوز بكأس العالم، لكننا سنبذل كل ما لدينا على أرض الملعب، وهذا تحدٍ جيد جدًا وجميل جدًا».

وتولى المدرب الأرجنتيني المهمة بعد بطولة كوبا أميركا 2024 الكارثية التي خسرت فيها الباراجواي مباريات دور المجموعات الثلاث.

وأثنى ألفارو على قدرة لاعبيه وإمكانية النهوض بعد الصعوبات، معتبرًا أنهم حققوا هدفهم أصلًا بمجرد بلوغ الأدوار الإقصائية.

وبصفتها من بين المنتخبات التي تأهلت في المركز الثالث، اضطرت الباراجواي إلى الانتظار يومين بعد مباراتها الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي مع أستراليا، لمعرفة ما إذا كانت ستتأهل ومن سيكون منافسها في دور الـ32.

وقال ألفارو: «وصلنا إلى بوسطن في وقت متأخر من مساء أمس. ليس الوقت المثالي للتحضير لمباراة أمام ألمانيا، لكنني أثق كثيرًا في هذا الفريق كمجموعة وبردة فعله عند مواجهة الصعوبات».

وتابع «قلت للاعبين إن هذه أول كأس عالم لنا (كمجموعة). يمكن النظر إلى ذلك بطرق مختلفة، لكن بالنسبة لي يجب أن نعترف بالإنجاز الذي حققناه من أجل الوصول إلى هنا».

وأردف قائلًا: «تعلمت أن المختارين فقط هم من يذهبون إلى كأس العالم، عدد قليل جدًا من الناس، وإذا ما استفدت من التجربة التي يمكن أن تمنحك إياها كأس العالم، فإن ذلك يحسن حياتك».

وسيلتقي الفائز في هذه المباراة التي تجري في بوسطن، مع فرنسا المتألقة إذا نجح «الزرق» في التغلب على السويد.