ناجلسمان: لست مضطرا إلى إثبات نفسي

أكد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أنه لا يشعر بأي ضغطٍ من أجل إثبات نفسه قبل مواجهة الباراجواي ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026، وهي أول مباراةٍ في مرحلة خروج المغلوب لبطل العالم أربع مرَّاتٍ منذ 12 عامًا.

ولعبت ألمانيا بالمجموعة الخامسة، وافتتحت مشوارها بانتصارٍ ساحقٍ 7ـ1 على كوراساو، ثم تغلَّبت على كوت ديفوار في الوقت المحتسب بدل الضائع، وخسرت أمام الإكوادور.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحافي: "الأمر يتعلَّق فقط بالفريق والنجاح، ونقل كافة التخصُّصات الخاصة بنا كمجموعةٍ ‌إلى أرض الملعب. لا أشعر بأن ‌عليَّ أن أثبت أي شيءٍ سوى مساعدة فريقي وتجهيزهم للمباراة".

وأضاف: "لا أعتقد ‌أن لدي أي مسؤوليةٍ لإثبات نفسي لأي شخصٍ".

ويتولَّى ناجلسمان ‌تدريب المنتخب الألماني منذ سبتمبر 2023، ويشارك في أول كأس عالمٍ بوصفه مدربًا.