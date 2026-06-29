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«الماكينات» جاهزة

أكمل المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الملقَّب بـ "الماكينات"، جاهزيته لمواجهة الباراجواي ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026 (الوكالات)
2026.06.29 | 04:30 am

«الماكينات» جاهزة

«الماكينات» جاهزة

«الماكينات» جاهزة

«الماكينات» جاهزة

«الماكينات» جاهزة

«الماكينات» جاهزة

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