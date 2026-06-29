هيرينجتون: حققت حلم طفولتي.. وأتمنى مواجهة صلاح

يأمل لوكاس هيرينجتون، مدافع المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، أن تكون مهمة إيقاف محمد صلاح المحطة التالية في مسيرته التي تتقدَّم سريعًا بعد مشاركته الأولى في كأس العالم في عمر 18 عامًا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة صلاح، قائد مصر، في مواجهة دور الـ 32 أمام أستراليا بعد تعرُّضه لإصابةٍ في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 1ـ1 مع إيران.

وتمنَّى هيرينجتون، أن يكون نجم ليفربول السابق جاهزًا للمشاركة في المباراة، التي تُلعَب بمدينة أرلينجتون ‌في ولاية تكساس، الجمعة.

وقال اللاعب للصحافيين ‌ب⁠معسكر المنتخب الأسترالي ⁠في سان فرانسيسكو باي أريا: "من الرائع مواجهة لاعبين من هذا النوع. في الحقيقة، هذا هو المستوى الذي تريد أن تكون فيه، وهؤلاء هم اللاعبون الذين ترغب في مواجهتهم، لذا الحصولُ على هذه الفرصة، إذا حدثت، سيكون أمرًا مميَّزًا، وأنا متحمِّسٌ لها للغاية".

وأصبح هيرينجتون أصغر لاعبٍ أسترالي يبدأ ⁠مباراةً في كأس العالم عندما شارك أساسيًّا في ‌المواجهة الحاسمة أمام الباراجواي ‌في دور المجموعات.

وفي خامس مباراةٍ دوليةٍ له فقط، قدَّم لوكاس أداءً شبه ‌خالٍ من الأخطاء خلال التعادل السلبي مع المنتخب القادم ‌من أمريكا الجنوبية، وهي النتيجة التي ضمنت لأستراليا مواجهة مصر بوصفها صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدلًا من ملاقاة ألمانيا إذا كانت أنهت المجموعة في المركز الثالث.

وأضاف لاعب كولورادو رابيدز: "كانت ‌تلك أفضل لحظةٍ في حياتي. كنت أعلم مدى أهمية تلك المباراة، ليس لنا فقط، ⁠بل وللبلاد ⁠بأكملها أيضًا. كنت أتطلَّع لها بلهفةٍ. لقد حلمت بهذه اللحظة منذ طفولتي، وأردت فقط أن أعيشها، وأستمتع بها".

ويسعى فريق المدرب توني بوبوفيتش إلى أن يحقق الفوز للمرة الأولى لأستراليا في مباراةٍ إقصائيةٍ بالمونديال.

وارتبط اسم هيرينجتون أخيرًا بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، وهو أمرٌ لا يثير دهشة زملائه في المنتخب.

وذكر كونور ميتكالف، لاعب الوسط، أن بعض اللاعبين قد يشعرون بالقلق حيال قرارات لاعبٍ واعدٍ عندما يتعرَّض للضغط في الدفاع، وقال: "لا شيء يبدو أنه يزعجه حقًّا، ولا يبدو عليه التوتر أبدًا. أنا شخصيًّا لا أشعر بالقلق عندما تكون الكرة في حوزته".