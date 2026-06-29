فان دايك: المغرب صعب.. وحكيمي من أفضل لاعبي العالم

أوضح فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، أن المغربي ‌أشرف حكيمي، الظهير الأيمن، أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وذكر فان دايك، أن هناك لاعبين آخرين يجب متابعتهم، منهم المهاجم إسماعيل صيباري بعد موسمه المتميِّز مع أيندهوفن الهولندي، وإبراهيم دياز، لاعب الوسط.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحافي، الإثنين: "لديهم كثيرٌ من اللاعبين الجيدين. لاعبُ ‌الوسط المدافع المتألِّق حاليًّا بشدةٍ الشابُّ الذي يُقدِّم أداءً جيدًا، هو لاعبٌ مميَّزٌ آخرُ". في إشارةٍ ⁠إلى أيوب ⁠بوعدي، البالغ 18 عامًا.

وأضاف مدافع ليفربول: "لقد عملنا على تحليل أدائهم، وتدرَّبنا على ذلك. لقد أجرينا حصتين تدريبيتين ممتازتين، وقلنا، وفعلنا كل ما يمكن قوله وفعله. الآن الأمر يتوقَّف علينا، وأتطلَّع لهذه المباراة بشدَّةٍ. ستكون مباراةً صعبةً في ظروفٍ صعبةٍ، لكنني أتطلَّع لها. مثل هذه المباريات ترغبُ كثيرًا في المشاركة بها".

وبيَّن فان دايك، أنه لا يشعر بأن المنتخب الهولندي في حاجةٍ إلى فوزٍ مقنعٍ على المغرب لإثبات قدرته على حصد كأس العالم، وتابع: "نحن لسنا في حاجةٍ إلى إثبات أي شيءٍ. ما أعتقده أننا ببساطةٍ في موقفٍ نعيشه بهذه المرحلة، وأنها مباراةٌ رائعةٌ للجماهير المحايدة التي ستشاهدها، أمَّا بالنسبة لنا، فهذا هو الواقع. نحن هنا الآن، ونستعدُّ لمواجهة المغرب".