مقتل مشجع في المونديال.. والشرطة الأمريكية تحقق

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصٍ، وإصابة آخرَ بجروحٍ خطيرةٍ، الأحد، في إطلاق نارٍ بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، يستضيف "منطقة مشجعين" خاصة لعرض مباريات كأس العالم 2026.

وذكرت ‌شرطة ⁠سان خوسيه في ⁠منشورٍ على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه تم إعلانُ وفاةِ شخصٍ في الموقع، ونقلِ مصابٍ إلى مستشفى محلي "بجروح تهدِّد الحياة".

وقالت الشرطة: "يجري التحقيق في هذه ⁠الواقعة بوصفها جريمة قتلٍ، وقد أغلقنا ‌شوارع عدة ‌محيطة بالمنطقة".

ووقع إطلاق النار في ‌ساحة سان بيدرو، وهي ‌واحدةٌ من بين أماكن عدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو تتجمَّع فيها حشودٌ ضخمةٌ لحضور "حفلات مشاهدةٍ" ‌مفعمةٍ بالحيوية، تُعرض فيها مباريات كأس العالم على شاشاتٍ ⁠عملاقةٍ.

وذكرت حارسة أمنٍ، طلبت عدم الكشف عن اسمها لكونها غير مخوَّلةٍ بالتحدُّث إلى وسائل الإعلام، أنها شاهدت المصاب وهو يعاني من آلامٍ شديدةٍ، وكان هناك دمٌ حول رقبته، وأعلى ظهره.