موهبة لايبزيج على رادار سان جيرمان

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات مع لايبزيج الألماني، من أجل التعاقد مع العاجي الشاب يان ديوماندي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أفاده مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، الإثنين.

وأوضح المصدر ذاته أنَّ اللاعب، صاحب الـ19 عامًا، أبلغ إدارة لايبزيج برضاه في الانتقال إلى بطل أوروبا، بعدما أعرب لمسؤولي النادي الباريسي عن رغبته الكبيرة في الانضمام إلى الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وُلد ديوماندي في مدينة أبيدجان، وخاض فترة قصيرة مع ليجانيس خلال عام 2025، عندما كان الفريق ينافس في الدوري الإسباني، قبل أن ينتقل إلى لايبزيج، وأمضى موسمًا واحدًا سجَّل خلاله 12 هدفًا في الدوري الألماني.

ومن شأن انضمام المهاجم العاجي الدولي الذي يستعد لخوض مواجهة منتخب بلاده أمام النرويج في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مساء الثلاثاء، أن يمثل أولى الصفقات الكبرى لسان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف المصدر عن أنَّ إتمام صفقة ديوماندي يُمهد الطريق لرحيل البرتغالي جونسالو راموش، مهاجم الفريق الفرنسي، إلى ميلان الإيطالي، بعدما توصل سان جيرمان إلى اتفاق مع النادي «اللومباردي» بشأن انتقال اللاعب، مشيرًا إلى أنَّ قيمة صفقة الانتقال تُقدَّر بنحو 74 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاعها إلى 90 مليون يورو عبر المكافآت والحوافز.

وقضى راموش ثلاثة مواسم مع سان جيرمان، تُوِّج خلالها بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في الكأس المحلية، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا.

وانضم المهاجم البرتغالي إلى النادي الفرنسي قادمًا من بنفيكا، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة الإسباني لويس إنريكي، في ظل المنافسة مع كيليان مبابي سابقًا، ثم عثمان ديمبيليه في الفترة الأخيرة.

ولم يبدأ راموش أي مباراة أساسيًّا مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وعلى الرغم من ذلك، أثبت اللاعب فعاليته عند مشاركاته بديلًا، إذ سجَّل 45 هدفًا في 131 مباراة بمختلف المسابقات خلال ثلاثة مواسم.