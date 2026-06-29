تجريبيّا.. أستراليا تستضيف البرازيل مرتين

يحل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الأسترالي في مباراتين تجريبيتين، سبتمبر المقبل، وذلك في أولى مباريات البلدين بعد نهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب «سوكيروز» مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مدينة تاونسفيل 25 سبتمبر، قبل أن يتجدد اللقاء في مدينة بريزبين بعد أربعة أيام.

وقال توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي: «البرازيل أمة كروية من الطراز العالمي، ونتطلع إلى مواجهتها على الأراضي الأسترالية».

وأضاف بوبوفيتش: «على الرغم من أنَّ تركيزي الحالي منصب بالكامل على مشوارنا في كأس العالم، لكنني سعيد بتأمين مباريات بهذا المستوى، لأننا نسعى باستمرار إلى اختبار أنفسنا أمام منتخبات النخبة في المرحلة المقبلة».

والتقى المنتخبان في 11 مباراة منذ أول مواجهة بينهما عام 1988، حققت خلالها أستراليا فوزًا واحدًا فقط، مقابل تعادلين، فيما حسمت البرازيل بقية اللقاءات لصالحها.

ويأتي تنظيم المباراتين ضمن جهود مسؤولي ولاية كوينزلاند، لتعزيز مكانتها كعاصمة للفعاليات الرياضية في أستراليا، استعدادًا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032 في بريزبين.

وضمن المنتخبان الأسترالي والبرازيلي التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وتواجه البرازيل نظيرتها اليابان في مدينة هيوستن، مساء الإثنين، بينما تلتقي أستراليا مع مصر في دالاس 3 يوليو المقبل.