من هو يوستاكيو صاحب هدف كندا التاريخي؟

أبصر ستيفن أنتونيس يوستاكيو النور، 21 ديسمبر 1996، بمدينة ليمينجتون في ولاية أونتاريو الكندية، لعائلة برتغالية الأصل.

قضى أعوامه الأولى في كندا، وعندما بلغ السابعة من عمره عادت عائلته إلى البرتغال، حيث نشأ وتطوَّر كرويًّا.

يوستاكيو، الذي يبلغ طوله 178 سنتيمترًا ويزن 72 كيلوجرامًا، يحمل الجنسية الكندية والبرتغالية «مزدوج الجنسية»، وهو ما سمح له باللعب لمنتخبي الشباب في البرتغال قبل أن يختار تمثيل كندا على المستوى الأول.

بدأ يوستاكيو مسيرته في أندية الشباب البرتغالية مثل نازارينوس «2005ـ2010» ويونياو ليريا، ثم تورينسي، ولعب أولى مبارياته الاحترافية مع نازارينوس في 2013ـ2014.

انتقل يوستاكيو إلى أندية الدرجة الثانية والأولى البرتغالية مثل ليتشويس «2017ـ2018» وتشافيس «2018ـ2019».

في 2019، انتقل يوستاكيو إلى كروز آزول المكسيكي، لكن تجربته تأثرت بإصابة قوية.

عاد إلى البرتغال مع باسوش دي فيريرا على سبيل الإعارة ثم بشكل دائم، حيث برز لاعبًا أساسيًّا وأسهم في تأهل الفريق إلى المنافسات الأوروبية.

في 2022، انتقل إلى بورتو أولًا على سبيل الإعارة ثم دائمًا، وفاز معه بألقاب الدوري البرتغالي، كأس البرتغال، والسوبر.

في فبراير 2026، انتقل معارًا إلى لوس أنجليس إف سي في الدوري الأمريكي.

اختار تمثيل كندا في 2019، وأصبح عنصرًا أساسيًّا في خط الوسط إلى جانب لاعبين مثل جوناثان ديفيد وتايلور بوكانان.

أدخل يوستاكيو بلاده كندا التاريخ، حين سجَّل الإثنين الهدف الحاسم أمام جنوب إفريقيا ليقود منتخبه إلى دور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى عبر العصور.