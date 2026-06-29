نجوم التنس ينهون الاحتجاج المالي

أنهى أبرز لاعبي كرة المضرب، بمن فيهم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًّا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، متصدرة قائمة السيدات، احتجاجهم على ما اعتبروه انخفاضًا في قيمة الجوائز المالية في بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، حسبما أفاد به ممثلوهم، الإثنين.

وقرَّر اللاعبون تقليص مدة مؤتمراتهم الصحافية إلى 15 دقيقة خلال الأسبوع الأول من البطولة، في تصعيد لاحتجاج بدأ خلال بطولة فرنسا المفتوحة مايو الماضي، الذي شمل التزاماتهم الإعلامية قبل انطلاق المنافسات.

ويُطالب اللاعبون بزيادة حصتهم من عائدات البطولات الأربع الكبرى من نحو 15 في المئة حاليًّا إلى 22 في المئة.

من جهتها، رفعت بطولة «ويمبلدون» قيمة الجوائز المالية بنسبة 20 في المئة، وهي خطوة وصفها اللاعبون أنَّها «تطور إيجابي ومهم».

وفي بيان صحافي سابق لانطلاق البطولة، أكد اللاعبون أنَّ «ويمبلدون» تدفع حاليًّا أقل قليلًا من 15 في المئة من عائداتها إلى اللاعبين كجوائز مالية، في إشارة إلى استمرار أسباب الاحتجاج، لكن ممثلي اللاعبين أعلنوا في اليوم الافتتاحي للبطولة أنَّهم سيستأنفون التزاماتهم الإعلامية المعتادة، بعد عقد اجتماعات بناءة مع إدارة البطولة.

وأوضح البيان أنَّ القرار يستند إلى التزام «ويمبلدون» بتقديم مقترحات محددة لاحقًا، مع التأكيد أنَّ القضايا الأساسية لا تزال دون حل، وأنَّ اللاعبين سيقيّمون المقترحات فور تسلمها، مشيرين إلى استمرار الحوار مع مسؤولي البطولة وبقية بطولات الجراند سلام.

وأعربت سالي بولتون، المديرة التنفيذية لنادي عموم إنجلترا، عن ارتياحها لعدم استمرار الاحتجاج خلال البطولة، قائلة: «خبر رائع أن نتمكن جميعًا من التركيز الآن على البطولة وعلى التنس، أجرينا محادثات مثمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت إيجابية، واتفقنا فعليًّا على ما اتفقنا عليه سابقًا، وهو مواصلة الحوار بشكل بناء».

وبموجب الجوائز الجديدة، سيحصل أبطال الفردي في «ويمبلدون» على 3.6 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بثلاثة ملايين جنيه إسترليني حصل عليها أبطال عام 2025، ومنهم البولندية إيجا شفيونتيك وسينر.