تساهل التحكيم يغيّر وجه المونديال

برز أسلوب التحكيم ‌الأكثر تساهلًا، الذي يسمح للحكام بإعطاء الأولوية لسير المباراة على حساب الاحتكاك البسيط، كواحدة من السمات المميزة لكأس العالم لكرة القدم، مع دخول البطولة مرحلة خروج المغلوب.

ويُشجع الحكام على تجنب إطلاق الصافرة في المخالفات البسيطة، ما ساعد على ​تقليل فترات التوقف وزيادة وقت اللعب الفعلي في بطولة تتميز بالفعل بمباريات غنية بالأهداف وشراسة لا هوادة فيها.

ويقول خبراء في علوم البيانات والإعداد البدني والتحكيم إنَّ هذا النهج، إلى جانب ظهور لاعبين أقوى وأسرع، أدى إلى كأس عالم أسرع وأكثر تطلبًا بدنيًّا من أي وقت مضى.

ولاقت هذه التغييرات ترحيبًا واسعًا، لكن المتخصصين يحذرون من أنَّ اللاعبين الذين ليسوا في كامل لياقتهم البدنية قد يواجهون صعوبة في التعامل مع متطلبات البطولة.

قال كريس ويست، مدرب اللياقة البدنية لكرة القدم في جامعة كونيتيكت: «بالنظر إلى البيانات من ‌بطولات كأس العالم ‌الثلاث الأخيرة، نجد أنَّ المسافة التي يقطعها اللاعبون متشابهة، لكن هناك المزيد ​من ‌التسارع ⁠والركض السريع».

وأضاف ​ويست ⁠أنَّ معظم الفرق تضغط الآن على المنافسين ليس فقط لتعطيل بناء الهجمات، بل أيضًا لاستعادة الكرة.

ونتيجة لذلك، يستمر اللاعبون في الركض عالي السرعة في الهجوم حتى بعد فقدان الكرة، مع سعيهم إلى استعادتها بأسرع وقت ممكن. وقال «أصبحت اللعبة أكثر حدة».

أسهم النهج الأكثر تساهلًا من جانب الحكام في زيادة حدة المباريات، وارتفاع إيقاعها المكثف.

وذكر البرازيلي ليديو كارمونا، المحلل التلفزيوني، خلال مباراة أوروجواي ضد إسبانيا في دور المجموعات، مثمنًا استعداد الحكم للسماح بسير اللعب على الرغم من الطابع البدني للمباراة «هناك الكثير من التدخلات التي لا يحتسبها ⁠الحكام ببساطة.. كل شيء مسموح به».

وحسب الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في ‌الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن الجهة المديرة للعبة ترغب في ‌تقليل فترات توقف المباريات، بهدف تحسين انسيابية اللعبة وهذا هو السبب أيضًا ​وراء إدخال قواعد جديدة في بطولة هذا العام.

وأظهر ‌تحليل أجراه مركز أبحاث «نتسي سبورت»، المتخصص في البيانات والرياضة، الذي تديره جامعة نورث إيسترن، أنَّ ‌عدد الأخطاء في كل مباراة انخفض هذا العام إلى 24.3 مخالفة، مقابل 27.7 مخالفة عام 2022، و29.3 مخالفة عام 2018.

كما انخفض عدد البطاقات الصفراء، لكن كان هناك ارتفاع في عدد البطاقات الحمراء.

وأظهر تحليل «نتسي سبورت» أنَّ مرحلة المجموعات هذا العام كانت الأكثر تهديفًا في العصر الحديث بمعدل 2.95 هدف في المباراة الواحدة، متجاوزة الرقم القياسي ‌السابق المسجل في كأس العالم بالبرازيل عام 2014، الذي بلغ 2.83 هدف في المباراة.

وبيَّن مارك كلاتنبرج، محلل قوانين كرة القدم في قناة فوكس والحكم ⁠السابق في الدوري ⁠الإنجليزي الممتاز «يختار أفضل الحكام اللحظات المناسبة، ما يسمح للنجوم بالتألق».

وأضاف «أصبحت المباريات تجرى بشكل أفضل وأكثر انسيابية».