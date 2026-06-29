بعد الخروج.. بروس يتريّث في حسم القرار

تريّث البلجيكي هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، في الحديث عن مستقبله مع «بافانا بافانا»، عقب الخروج من دور الـ 32 في كأس العالم 2026، المنظمة في أمريكا الشمالية.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الجنوب الإفريقي للعبة، الإثنين، عن أنَّ بروس من الممكن أن يواصل مهامه سواء مدربًا للمنتخب، أو في منصب آخر مثل كشاف أو مراقب للاعبي جنوب إفريقيا الناشطين في أوروبا.

وقال بروس، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الهزيمة أمام كندا 0ـ1 في لوس أنجليس تعني نهاية مشواره مع المنتخب الذي يقوده منذ عام 2021: «ليس من الحكمة اتخاذ قرارات عندما يكون المرء محبطًا. لذلك لن أفعل ذلك هنا».

ولمح المدرب البلجيكي، الذي بدأ مسيرته التدريبية في بلاده أواخر الثمانينيات الميلادية، قبل انطلاق المونديال، إلى أنَّ هذه البطولة قد تكون مهمته الأخيرة، مضيفًا: «أريد قضاء المزيد من الوقت مع زوجتي وأبنائي وأحفادي».

وقاد بروس منتخب الكاميرون إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا عام 2017، كما أعاد جنوب إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2010 التي استضافتها البلاد.

وبعد ثلاث مشاركات سابقة خرج فيها المنتخب الجنوب إفريقي من الدور الأول، نجح «بافانا بافانا» في هذه النسخة الموسعة من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.