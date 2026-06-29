إدواردو: كثرة الأجانب أضعفت الأخضر

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، أنَّ منتخب بلاده لا يزال بعيدًا عن استعادة هيبته التاريخية، على الرغم من تأهله إلى دور الـ32، مشيرًا إلى أنَّ مستواه الحالي لا يرقى إلى مستوى المنتخبات الكبرى المرشحة للفوز باللقب.

ويُعد إدواردو من أبرز نجوم الهلال، ودوَّن اسمه في سجل كأس العالم للأندية حين سجَّل هدفًا في مرمى مونتيري المكسيكي خلال مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2019، قبل أن يخسر الأزرق المواجهة بركلات الترجيح.

وأوضح لـ«الرياضية» إدواردو قائلًا: «المنتخب البرازيلي تطوَّر مقارنة بالفترة الماضية، لكنه لا يزال بعيدًا عن مستوى المنافسة على لقب كأس العالم، الفوارق الفنية لا تزال واضحة بين البرازيل وعدد من المنتخبات الكبرى التي تبدو أكثر جاهزية في الوقت الجاري».

وتحدث عن المدرب كارلو أنشيلوتي، موضحًا أنَّه لم يحصل حتى الآن على الوقت الكافي لتطبيق أفكاره. وأضاف: «أنشيلوتي مدرب أثبت نجاحه الكبير مع الأندية، لأنه يمتلك الوقت اللازم لبناء الفريق وتطوير أسلوب اللعب، لكن العمل مع المنتخبات مختلف تمامًا، وفترات التجمع القصيرة لا تمنحه الفرصة الكافية ليظهر المنتخب بالشكل الذي يريده».

وأشار إلى أنَّ فينيسيوس جونيور يمثل اليوم العنصر الأهم في المنظومة الهجومية للبرازيل، مبينًا أنَّ المنتخب يعتمد بصورة كبيرة على قدراته الفردية، وقال: «فينيسيوس هو اللاعب الوحيد القادر على صناعة الفارق وحسم المباريات بمهاراته الفردية، لذلك أصبح المنتخب يعتمد كثيرًا على ما يقدمه داخل الملعب».

وحول فرص البرازيل في الأدوار الإقصائية، أوضح إدواردو أنَّ طبيعة المنافسة تتغير بالكامل في هذه المرحلة، وذكر: «مباريات خروج المغلوب تختلف عن دور المجموعات، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق. قد تُحسم المباراة بمهارة فردية، أو كرة ثابتة، أو حتى بخطأ واحد. لذلك فإن التحدي الأكبر أمام البرازيل سيكون الحفاظ على التركيز الذهني طوال اللقاء واستغلال الفرص الحاسمة».

وتابع: «على الرغم من أنني لا أضع البرازيل ضمن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة في الوقت الجاري، فإن هذه الأدوار تمنح المنتخبات الكبيرة فرصة للتطور من مباراة إلى أخرى. إذا نجح اللاعبون في استعادة الثقة ورفع مستواهم تدريجيًّا، فإن جودة العناصر والخبرة التي يمتلكها المنتخب قد تساعده على الذهاب بعيدًا، لأن البطولات الكبرى لا تُحسم دائمًا بالأداء الجميل، بل بالشخصية، والقدرة على التعامل مع الضغوط، واستثمار اللحظات الحاسمة».

وعن الفجوة الحالية بين المنتخبين البرازيلي والسعودي، أكد إدواردو أنَّ البرازيل لا تزال تتفوّق بفضل امتلاكها عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات العالمية، لكنه في الوقت نفسه أثنى على التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية.

وبيَّن: «الدوري السعودي انتقل إلى مستوى مختلف خلال الأعوام الأخيرة، وهذا سيعود بالفائدة على تطور الكرة السعودية مستقبلًا، لكنني أرى أنَّ المنتخب السعودي فقد جزءًا من قوته بسبب الزيادة الكبيرة في عدد اللاعبين الأجانب، لأنَّ ذلك قلّل من مشاركة اللاعبين السعوديين بصورة أساسية مع أنديتهم، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على قوة المنتخب وتطوره».