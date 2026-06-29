يوريتش يخلف بيانكو في مونزا

أعلن نادي مونزا، الذي صعد إلى ​دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الإثنين، عن تعيين إيفان يوريتش مدربًا للفريق الأول خلفًا لباولو بيانكو.

وعاد مونزا إلى دوري الأضواء ‌بعد موسم ‌واحد ​فقط ‌في ⁠دوري الدرجة ​الثانية.

ولم ⁠يكشف النادي عن مدة عقد يوريتش، لكن التقارير تشير إلى أنَّه يمتد حتى 2028.

ويعود الكرواتي، البالغ عمره 50 ⁠عامًا، إلى عالم التدريب ‌بعد ‌أن أقاله نادي أتالانتا نوفمبر من ‌العام الماضي.

ونجح بيانكو في قيادة النادي، الذي يتخذ من لومبارديا مقرًا له، ‌إلى العودة إلى الدرجة الأولى عبر الملحق ⁠في ⁠الموسم المنصرم.

وتولى بيانكو الأسبوع الماضي تدريب بيزا، الذي هبط من الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

ودرب يوريتش عدة أندية إيطالية، منها جنوى، هيلاس فيرونا، تورينو، وروما، إضافة إلى توليه المهمة ذاتها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ساوثهامبتون.