ماريسكا يقود سيتي بعد حقبة جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع الإيطالي إنزو ماريسكا، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني بيب جوارديولا.

ووقّع ماريسكا، البالغ من العمر 46 عامًا، عقدًا لمدة ثلاثة أعوام، سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى صيف 2029.

وقال ماريسكا، الذي سبق أن درّب ليستر سيتي في مسابقة الـ «تشامبيونشيب»، وتشيلسي في الدوري الممتاز: «مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيدًا، وتدريب هذا الفريق يمثل فرصة رائعة بالنسبة لي».

وأضاف المدرب الإيطالي: «سيتي نادٍ يُدار بطريقة احترافية للغاية، وكل ما يفعله يتميز بالابتكار والتخطيط والوضوح في الهدف، بالنسبة لأي مدرب، هذا يمثل بيئة مثالية، إذ يوفر الاستقرار الذي أحتاجه لأداء عملي بأفضل صورة».

وتابع ماريسكا: «ستكون هذه فترتي الثالثة هُنا، أعرف هذا النادي جيدًا، وأدرك حجم متطلباته وتوقعاته، جودة الأشخاص الذين يعملون تجعل هذا الفريق مميزًا، وأود أن أشكرهم على الثقة التي منحوني إياها، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين، أريد أن نحقق الانتصارات، ونقدم كرة قدم جميلة، ونستمتع بالمسؤولية والضغوط التي تأتي مع تمثيل مانشستر سيتي».

وضع جوارديولا حدًا لمسيرته الحافلة بالألقاب مع «السماوي»، التي امتدت لعقد كامل أحرز خلالها 20 لقبًا منذ 2016.

وتضمنت حصيلة حقبة المدرب الإسباني مع السيتي ستة ألقاب في الدوري، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد، وخمسة في كأس الرابطة، وثلاثة في درع المجتمع، وأحرز مرة واحدة كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.