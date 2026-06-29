تيلور وكيلسي يجهزان الزفاف الأسطوري

‌يرجح على نطاق واسع أن تتزوج تيلور سويفت، مغنية البوب صاحبة الأرقام القياسية، وخطيبها ترافيس كيلسي، لاعب دوري كرة القدم ​الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.

ولم تتمكن «رويترز» من تأكيد موعد أو مكان الحفل، في حين أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن تصاريح المدينة ومؤشرات أخرى ترجح تنظيم الزفاف في مانهاتن بوقت لاحق من الأسبوع.

وعلى الرغم من غياب ‌التأكيد، تتصاعد ‌حالة الترقب لما يعد ​أحد ‌أبرز ⁠حفلات زفاف المشاهير ​هذا ⁠القرن.

وقالت إيلانا فيشمان، مديرة قسم الأزياء والتسوق في «بيج سيكس» التابعة لصحيفة «نيويورك بوست»: «إنه أشبه بزفاف ملكي بالنسبة لنا... الجميع في حالة ترقب».

وجاءت خطبتهما في أغسطس الماضي، بعد قصة حب جذبت اهتمام المعجبين، الذين تابعوا مسيرة سويفت منذ أعوام ⁠مراهقتها، مرورًا بعلاقات عاطفية سابقة وثّقتها ‌في موسيقاها.

ورصدت الكاميرات سويفت ‌وهي تشجع كيلسي، أحد أبرز ​لاعبي دوري كرة القدم ‌الأمريكية، في مباريات فريق كانساس سيتي تشيفز، ‌بينما كان هو يسافر حول العالم لحضور حفلاتها.

وحطم كيلسي عدة أرقام قياسية في الدوري، بينها 178 استقبالًا ناجحًا للكرة في الأدوار الإقصائية، ويشارك في تقديم بودكاست شهير بعنوان «نيو هايتس» مع شقيقه، نجم الدوري السابق جيسون كيلسي.

ومن المتوقع حضور حشد من النجوم لحفل الزفاف، بالنظر إلى قائمة أصدقاء سويفت من المشاهير، ومن بينهم سيلينا جوميز، وإد ​شيران، وإيما ستون، وجيجي ​حديد.