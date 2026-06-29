المونديال.. القادمون من الخلف يسجلون 13 هدفا

انضم عشرة مدافعين إلى عبد الإله العمري، قلب دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في قائمة الهدافين القادمين من الخلف في كأس العالم الجارية.

وسجَّل 11 مدافعًا حضورهم في قائمة الهدافين حتى الآن، بإجمالي 13 هدفًا، وسط تصدر الإيراني رامين رضائيان والكولومبي دانييل مونيوز قائمة المدافعين الأكثر تسجيلًا في البطولة، بعدما أحرز كل منهما هدفين.

وسجَّل رضائيان هدفين مع إيران، الأول أمام نيوزيلندا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2، والثاني أمام مصر في مواجهة انتهت بالتعادل 1ـ1.

في المقابل، خطف دانييل مونيوز الأضواء مع كولومبيا، بعدما سجَّل أمام أوزبكستان في الفوز 3ـ1، ثم عاد ليمنح بلاده هدفًا ثمينًا أمام الكونغو الديمقراطية في مباراة انتهت بانتصار كولومبيا 1ـ0.

وشهدت القائمة حضورًا عربيًا بارزًا عبر السعودي عبد الإله العمري، الذي سجَّل هدف الأخضر أمام أوروجواي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي، الذي سجَّل في فوز بلاده على هايتي 4ـ2.

كما برزت ألمانيا بوجود مدافعين في القائمة، هما نيكو شلوتربيك وناثانييل براون، بعدما سجلا في الانتصار الكبير على كوراساو 7ـ1، فيما أحرز الأمريكي ألكسندر فريمان هدفًا في فوز الولايات المتحدة على أستراليا 2ـ0.

وضمت القائمة أيضًا التشيكي لاديسلاف كرييتشي، الذي سجَّل أمام كوريا الجنوبية، والبرتغالي نونو مينديز، الذي هزَّ شباك أوزبكستان، والمكسيكي ماتيو تشافيز، الذي سجَّل أمام التشيك، والهولندي يان بول فان هيكه، الذي أحرز أمام تونس.