استعداد مغربي

انتظم لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، صباح الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة هولندا، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 (الفرنسية)