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استعداد مغربي

2026.06.29 | 05:47 pm
انتظم لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، صباح الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة هولندا، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 (الفرنسية)
استعداد مغربي

استعداد مغربي

استعداد مغربي

استعداد مغربي