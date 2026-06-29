إيقاف المنجم والهويشان 4 أعوام

أعلن نادي الشباب، الإثنين، عن إيقاف رئيسيه السابقين محمد المنجم وخليف الهويشان مدة أربعة أعوام بناءً على نتائج فريق عمل وزارة الرياضة المكلف بحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية المرصودة خلال فترة عمل الإدارتين.

وقال النادي، في بيان على منصة «إكس»: «إلحاقًا للبيانين الصادرين في 16 يوليو 2025، و1 ديسمبر 2025 في وقت حل المجلسين والتحقيق في عدد من المخالفات، فقد قرَّرت وزارة الرياضة منع خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي للنادي الذي كلف بالرئاسة بعد حل إدارة المنجم، لمدة أربعة أعوام من مزاولة النشاط الإداري داخل الشباب أو أي نادٍ آخر بناءً على المادة «3/91/ب» ومنعه لمدة أربعة أعوام من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في نادي الشباب أو أي نادٍ آخر بناءً على المادة «3/91/ه» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، لمخالفته المواد «1/12»، «9/1/50»، «1/60/م»، «1/50/ح»، «2/90»، «2/62» من ذات اللائحة.

وقال النادي: «منع محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة النادي السابق من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربعة أعوام بناءً على المادة «3/91/ه» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وإسقاط عضويته، ومنعه من الانتساب للنادي أو أي نادٍ آخر لمدة 4 أعوام بناءً على المادة «9/3/94» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، لمخالفته المواد «2/28/ب»، «1/91/ب» من ذات اللائحة.

وكلفت وزارة الرياضة، 1 ديسمبر الماضي، عبد العزيز المالك برئاسة الشباب، وعيَّنته على رأس مجلس إدارة مؤقت يؤدي مهامه حتى انتخاب مجلس جديد.