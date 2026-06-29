قانونيان لـ«الرياضية»: استقالة المسحل غير مكتملة

أكد المحاميان خالد أبو راشد ورياض الزهراني، خبيرا القانون الرياضي، أنَّ إعلان ياسر المسحل استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، صباح الإثنين، يُعد إجراءً نظاميًّا غير مكتمل، ويتوجب أن تكون مكتوبة وتُقدَّم للجهة المختصة محليًّا.

واتفق القانونيان، في حديثهما إلى «الرياضية»، على أنَّ إعلان الرحيل عبر الحساب الشخصي يُعد تصريحًا إعلاميًّا وإعلان نية أمام الرأي العام، لكنه لا يُغني عن الإجراءات النظامية، إذ يجب أن تتبعه استقالة خطية ورسمية تُقدَّم للجهة المختصة داخل الاتحاد.

وأوضح أبو راشد أنَّ الاستقالة التي أعلنت لا تعني بالضرورة فقدان «المستقيل» عضويته في الاتحادات القارية والدولية.

وبيَّن أبو راشد أنَّ النظام الأساسي للاتحاد ينص: «في حال غياب أو عدم وجود الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس، ويحق له في هذه الحالة ممارسة جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس طوال فترة غياب الرئيس أو عدم وجوده»، ما يعني أنَّ نائب رئيس مجلس الإدارة يتولى قيادة الاتحاد وتسيير أعماله فور سريان الاستقالة، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية.

وأشار الزهراني إلى أنَّ عبارة «أنا أتحمل المسؤولية كاملة»، التي وردت في إعلان الاستقالة، تُعد إقرارًا أدبيًّا وإداريًّا بتحمل مسؤولية الإخفاق الرياضي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو مسؤولية شخصية.

وفيما يتعلق بعضويته في الاتحادين الآسيوي والدولي، أوضح أبو راشد أنَّ الأمر يتوقف على طبيعة العضوية فإذا كانت مرتبطة بمنصبه رئيسًا للاتحاد السعودي فإنها تنتهي بزوال تلك الصفة، أما إذا كان قد انتُخب لشخصه في أحد المناصب القارية أو الدولية، فإن عضويته تستمر حتى نهاية الدورة الانتخابية، وفقًا للأنظمة الأساسية المعمول بها في تلك الاتحادات.

وبدأ المسحل «52 عامًا» العمل الرياضي بحصوله على العضوية الشرفية لنادي الاتفاق عام 1997.

وتقلد أول منصب رياضي في عام 2011، عندما أصبح عضوًا في لجنة التراخيص للأندية السعودية، في فترة رئاسة الأمير نواف بن فيصل بن فهد.

وفي العام ذاته عُيِّن عضوًا للجنة الأندية المحترفة في الاتحاد الآسيوي.

وفي 2013 عُيِّن مديرًا تنفيذيًّا لرابطة دوري المحترفين السعودي، وفي 2015 عضوًا للجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الآسيوي، وفي 2016 رئيسًا للرابطة المحترفين، ونائبًا لرئيس الاتحاد السعودي.

وفي 2019 عُيِّن رئيسًا لاتحاد الكرة، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 2023.