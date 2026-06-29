الأهلي يفحص ميندي.. ويرسله إلى أمريكا

أظهرت فحوص طبية خضع لها السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم ومنتخب بلاده، سلامته من أية إصابة على مستوى الرباط الجانبي للركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن ميندي أجرى فحوصًا طبية في عيادة النادي بمدينة جدة، تحت إشراف الجهاز الطبي، واتضح قدرته على العودة للانضمام لبعثة منتخب بلاده في أمريكا.

وأشار المصدر إلى أن ميندي قرر العودة مساء الإثنين إلى أمريكا، من أجل الانضمام إلى معسكر بلاده، استعدادًا لمواجهة بلجيكا في دور الـ32، الأربعاء، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتستغرق الرحلة عبر الطائرة من جدة إلى مدينة سياتل الأمريكية نحو 14 ساعة طيران.

وكانت «الرياضية» ذكرت أن ميندي وصل إلى مدينة جدة في وقت مبكر، الأحد، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يخضع لكشف طبي تحت إشراف مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، من أجل الوقوف على النتيجة النهائية.

وأصيب ميندي في ركبته عند الدقيقة 63 من عمر مباراة منتخب بلاده، التي خسرها أمام النرويج، بنتيجة 3ـ2، الثلاثاء الماضي، وحل بديلًا عنه موري دياو.

وتأهل السنغال إلى دور الـ32 في المونديال، بعد أن احتل المرتبة الثالثة في المجموعة التاسعة، بجمعه ثلاث نقاط، خلف المتصدر المنتخب الفرنسي بتسع نقاط، والثاني النرويج بست نقاط.