«البحر الأحمر الدولية» تُخرّج الدفعة الـ4

احتفلت «البحر الأحمر الدولية» بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «البحر الأحمر للتدريب المهني»، التي ضمت 386 خريجًا وخريجة التحقوا بالبرنامج في عام 2024، برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير مكة المكرمة، وحضر الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، نيابةً عنه، الحفل المنظم في مركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات بفندق الريتز كارلتون.

وفي بيان صحافي، قال أحمد درويش، كبير الإداريين والمتحدث الرسمي لشركة «البحر الأحمر الدولية»: «نحتفي بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الوطن الذين أثبتوا التزامهم وطموحهم طوال رحلتهم التعليمية والتدريبية، وفي هؤلاء الخريجين نموذج للقدرات الوطنية التي نعوّل عليها لقيادة مستقبل قطاع السياحة في السعودية، وتجسيد لنجاح الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها للفرص الواعدة».

وأضاف درويش: «منذ إطلاق برامج التعليم وبناء القدرات في البحر الأحمر الدولية، استفاد منها أكثر من 2400 شاب وشابة، فيما تجاوز عدد الخريجين اليوم 1500 خريج وخريجة. وتواصل هذه البرامج دورها في تمكين الكفاءات الوطنية، وفتح مسارات مهنية جديدة أمامهم، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مساهمة السعوديين في نمو القطاع السياحي».

من جهته، قال تركي الجعويني، المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع البحر الأحمر الدولية في برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني، بوصفه نموذجًا وطنيًا ناجحًا لربط التدريب بالتوظيف، وما نشهده اليوم من تخريج دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشبان والشابات السعوديين من اكتساب المهارات والخبرات التي تؤهلهم للمساهمة في نمو القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع السياحة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأكمل الخريجون مساراتهم التعليمية والتدريبية بنجاح في خدمات المطارات، والضيافة الفاخرة، وعمليات السياحة الصحية والاستشفائية، من أصل 400 طالب وطالبة التحقوا بالبرنامج.

وبلغت نسبة الخريجات في الدفعة 56.5 في المئة، فيما شكّل أبناء وبنات أهالي مناطق البحر الأحمر أكثر من 35 في المئة من المقبولين.

وانطلقت هذه الدفعة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وبالشراكة مع أكاديمية بنيان، وكليات البترجي، وأكاديمية المطارات، حيث أكمل الخريجون رحلة تدريبية امتدت 27 شهرًا، شملت التدريب على اللغة الإنجليزية، والتأهيل المهني المتخصص، والتدريب العملي على رأس العمل.

ويأتي البرنامج في مقدّمة مبادرات الشركة لتنمية رأس المال البشري، حيث أطلقته «البحر الأحمر الدولية» عام 2021 بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف إعداد الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف النوعية في قطاعي السياحة والضيافة، وهو الأكبر من نوعه ضمن مشاريع السياحة الكبرى.

وتشمل برامج التعليم وبناء القدرات في «البحر الأحمر الدولية» برنامج «البحر الأحمر للتدريب المهني»، وبرنامج «رواد ضيافة البحر الأحمر»، وبرنامج «منح البحر الأحمر».

ويواصل أكثر من 900 طالب وطالبة دراستهم حاليًا، ضمن هذه البرامج المختلفة، فيما يسجّل برنامج «البحر الأحمر للتدريب المهني» أحد أدنى معدلات التسرب مقارنة ببرامج التدريب المهني الأخرى في السعودية.

ويحصل المتدربون الذين يكملون البرنامج بنجاح على درجة الدبلوم، إلى جانب فرص التوظيف لدى مشغلي ومنشآت وجهات «البحر الأحمر الدولية»، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

واستقبلت وجهة البحر الأحمر ضيوفها الأوائل في عام 2023، وتضم مجموعة من المنتجعات الفاخرة ومطار البحر الأحمر الدولي، فيما استقبلت وجهة «أمالا» ضيوفها الأوائل بوصفها وجهة عالمية متخصصة في الاستشفاء والرفاهية، والوجهتان جزء من محفظة «البحر الأحمر الدولية» الرامية إلى تطوير وجهات سياحية متجددة تضع السعودية على خارطة السياحة العالمية، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية.