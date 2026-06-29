قبل المونديال.. الرياض تستقبل مؤتمر «NGSC26»

أعلنت مؤسّسة الرياضات الإلكترونية، الإثنين، عن عودة مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026 «NGSC26» إلى الرياض، العاصمة السعودية، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبلين، قُبيل انطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، الحدث العالمي الجديد، والبارز للرياضات الإلكترونية القائم على تمثيل الدول، الذي تستضيفه العاصمة السعودية للمرة الأولى، بدءًا من 2 إلى 29 نوفمبر.

وقال هانس جاجنو، مدير مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، عبر بيان صحافي: «أصبح مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة منصّة سنوية رائدة تجمع أبرز قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة لمناقشة أهم التطورات في هذه القطاعات، ورسم ملامح مستقبلها، وفي عام 2026، سنواصل تعزيز هذا الدور الرائد للمؤتمر من خلال محطتين رئيستين، وهما تنظيم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض في نوفمبر، بالتزامن مع بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وعقد قمّة باريس الحصريّة بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتعكس هاتان المحطتان الطموح العالمي لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، ليعزّز مكانته ملتقى عالميًا لأبرز الخبراء والقادة وصنّاع القرار العالميين، ومركزًا تنطلق منه الأفكار النيّرة والشراكات المثمرة، التي ترسم ملامح مستقبل المنافسة العالمية، وتعطي معنى جديدًا لفكرة الانتصار في عالم هذه القطاعات».

ويُنظم المؤتمر في فندق ومركز مؤتمرات سوفيتيل الرياض، ويجمع نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع القرار من قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه والتقنية والاستثمار، ضمن منصّة عالمية للحوار وتبادل الرؤى وبناء الشراكات لمناقشة مستقبل هذه القطاعات والأنظمة التي ستحدّد ملامحها، ولتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، تحضيرًا للمرحلة المقبلة من المنافسة العالمية.

ويهدف المؤتمر، الذي انطلق عام 2023، إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، واستشراف مستقبل المنافسة العالمية في ظل التقاطع المتزايد بين الرياضة والتقنية والترفيه، بما يسهم في رسم ملامح الجيل القادم من المنافسات العالمية.

وقبيل انطلاق المؤتمر الرئيس في الرياض، نوفمبر المقبل، ستنظّم مؤسسة الرياضات الإلكترونية قمّة حصريّة تابعة للمؤتمر تُعقد بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية. وتعدّ هذه القمّة الفعاليّة الأولى التابعة للمؤتمر، التي تنظم خارج السعودية، وتشكّل أولى خطوات التوسّع الدولي للمؤتمر بعد ثلاثة أعوام على انطلاقه.

ويُعقد مؤتمر هذا العام بشعار «الانتصار بمعناه الجديد: رسم ملامح مستقبل قطاع الألعاب لمواكبة عصرٍ جديد من المنافسة ـ الذكاء الاصطناعي ورأس المال وتحقيق العوائد».

ويعكس شعار المؤتمر التحوّل المتسارع في مفهوم النجاح في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، حيث سيناقش المتحدثون الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونماذج التمويل الجديدة، وهياكل الملكية، والابتكار التجاري، وسلوك ومتطلبات جمهور هذه القطاعات، ومدى تأثيرها على القيمة الناتجة عن هذه القطاعات، وتطوير منظومتها، وإعادة تعريف مفهوم النجاح والانتصار فيها.

وفي خطوة جديدة لنسخة هذا العام، سيشهد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة تخصيص اليوم الافتتاحي الموافق 30 أكتوبر للمدعوين فقط، حيث سيتضمن فعاليات تواصل حصرية، وورش عمل، واجتماعات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية، قُبيل انطلاق جدول الأعمال الرئيس للمؤتمر.