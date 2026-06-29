دريبر ينسحب من «ويمبلدون»

انسحب البريطاني جاك دريبر، لاعب التنس، من بطولة «ويمبلدون»، الإثنين، بسبب إصابة في الذراع، في ضربة قوية ثانية للجماهير الإنجليزية، بعد انسحاب مواطنته إيما رادوكانو، بسبب الإصابة أيضًا.

وقال ‌اللاعب ⁠البالغ ​من العمر ⁠24 عامًا في بيان صحافي: «يؤسفني إعلان انسحابي من مباراة الدور الأول بسبب تكرار إصابتي في الذراع، مررت بالعديد من اللحظات المؤلمة خلال آخر 12 شهرًا، لكن هذه اللحظة هي الأسوأ ⁠على الإطلاق، ليس هناك شرف ‌أكبر للاعب ‌بريطاني من المشاركة في بطولة ​ويمبلدون».

واضطر دريبر إلى إنهاء الموسم الماضي مبكرًا بسبب إصابة في عظم ذراعه، إضافة إلى معاناته هذا العام ‌من إصابة في ​الركبة.

وكان من ‌المقرر أن يستهل دريبر مشواره في ‌البطولة أمام الأمريكي تيلور فريتز، المصنف السابع عالميًا، الثلاثاء، وسيُشارك الصربي دوسان لايوفيتش، بدلًا منه.

وسبق وأن أوضح اللاعب البريطاني أن عدد الإصابات في تنس الرجال يمثل ⁠مصدر ⁠قلق، مبينًا أن البطولات ستتأثر سلبًا إذا لم يتخذ القائمون على الرياضة إجراءات حيال ذلك.

من جانبها، أعلنت مواطنته إيما، صاحبة الـ23 عامًا، والفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة سابقًا، انسحابها الأحد، بسبب إصابتها بكسر إجهادي في أسفل ساقها اليمنى.