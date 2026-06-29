حضور رونالدينيو

حضر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو مواجهة منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الإثنين، أمام اليابان، ضمن الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 (الفرنسية)