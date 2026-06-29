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حضور رونالدينيو

2026.06.29 | 07:46 pm
حضر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو مواجهة منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الإثنين، أمام اليابان، ضمن الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 (الفرنسية)
حضور رونالدينيو

حضور رونالدينيو

حضور رونالدينيو

حضور رونالدينيو