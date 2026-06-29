فيرستابن.. صعد المنصة وكشف عن مشاعره

كشف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، عن شعوره أخيرًا أن سيارته قادرة على الفوز، بعد أن أحرز المركز الثاني في سباق جائزة النمسا الكبرى، المنظم ضمن بطولة العالم ​لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وقال فيرستابن بعد صعوده إلى منصة التتويج بالنمسا للمرة التاسعة في مسيرته: «أعتقد أن ما كان مرضيًا هو أن هذه كانت المرة الأولى ‌التي شعرت ‌فيها فعلًا أني أستطيع المنافسة على ​الفوز، أن ‌أكون ⁠قريبًا إلى ​هذا ⁠الحد من الانتصار، بفضل جهد رائع من الفريق، عملوا بجدية كبيرة لإدخال هذه التحسينات على السيارة هُنا، وهذه هي المرة الأولى، على ما أعتقد، التي شعرت فيها أني منافس حقيقي».

وعبُر بطل العالم أربع مرات خط النهاية في المركز الثاني متأخرًا بفارق 1.6 ثانية فقط، عن جورج راسل، سائق مرسيدس، بينما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس الآخر، ثالثًا بفارق 0.3 ثانية في نهاية سباق متقارب على حلبة رد بُل رينج.

وانطلق فيرستابن من المركز الخامس، بعد تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية، لكنه استعرض سرعة السيارة في النصف الأول من السباق، عندما دخل في منافسة قوية ⁠مع لويس هاميلتون سائق فيراري، وخرج متفوقًا.

وكانت أفضل ‌نتيجة سابقة حققها فيرستابن، الموسم الجاري، المركز الثالث في ‌سباق كندا، مايو الماضي.

ويبتعد السائق الهولندي، الذي كان مهيمنًا في السابق على منافسات فورمولا 1، بفارق 98 نقطة عن أنتونيلي، متصدر الترتيب العام، بعد ثماني جولات من أصل 22.