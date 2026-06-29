رسميا.. الخليج يوقع مع ماسكاريل

أعلنت إدارة الخليج التوقيع رسميًا مع الإسباني عمر ماسكاريل لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بحسب بيان نشره النادي عبر حسابه في منصة التدوينات القصيرة «إكس»، الإثنين.

ونظمت مراسم توقيع العقد في النادي بحضور الدكتور صادق آل هويدي، المدير الرياضي لكرة القدم.

ويمتد عقد ماسكاريل مع الخليج لمدة موسم رياضي واحد، في إطار تدعيم صفوف الفريق، وتعزيز خيارات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم ماسكاريل إلى تدريبات الفريق، الجمعة ، قبل المغادرة مع بعثة الدانة إلى المعسكر الإعدادي في هولندا، 8 يوليو.

ويملك ماسكاريل (33 عاما) مسيرة احترافية في الملاعب الأوروبية، إذ تدرج في أكاديمية ريال مدريد الإسباني، وخاض تجارب احترافية مع عدد من الأندية البارزة في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، من بينها ريال مدريد كاستيا، وديربي كاونتي الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت وشالكة الألمانيان، وإلتشي الإسباني، وآخرها ريال مايوركا الإسباني، كما يمثل منتخب غينيا الاستوائية على الصعيد الدولي.

وخاض ماسكاريل 39 مباراة بقميص ماريوكا في الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وسجل هدفين، وصنع مثلها، ونال خمس بطاقات صفراء، حسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.