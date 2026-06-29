تحضيرات الإسبان

واصل لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراتهم بحصة تدريبية صباحية، استعدادًا لمواجهة النمسا، الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 (وكالات)