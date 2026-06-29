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تحضيرات الإسبان

2026.06.29 | 08:32 pm
واصل لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراتهم بحصة تدريبية صباحية، استعدادًا لمواجهة النمسا، الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 (وكالات)
تحضيرات الإسبان

تحضيرات الإسبان

تحضيرات الإسبان

تحضيرات الإسبان