المرة الثانية.. «NWPO» يخطف لقب «B2B RLCS MENA»

خطف «NWPO»، لاعب فريق «Twisted» للرياضات الإلكترونية، لقب بطولة «B2B RLCS MENA» للعبة «Rocket League»، في نمط الفردي «1v1» للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب في المباراة النهائية على منافسه «ترك».

وشهدت المباراة النهائية أداءً تقنيًا مكثفًا، وسيطر الطرفان على مجريات اللعب في محاولة لفرض الإيقاع، إلا أنَّ «NWPO» استطاع في اللحظات الحاسمة استغلال المساحات والتفوق في مهارات التحكم الدقيق بالسيارة والكرة «Ball Control»، ما مكنه من حسم النتيجة لصالحه، وضمان بطاقة التأهل المباشرة إلى بطولة العالم المقبلة.

ويُعد «NWPO» و«ترك» من أبرز الأسماء في المشهد التنافسي للعبة في المنطقة، ويمتلك كلا اللاعبين تاريخًا طويلًا من المواجهات المباشرة في بطولات «RLCS».

وبنى «NWPO» مسيرته التنافسية عبر المشاركات المستمرة في الدوريات الكبرى، مطوّرًا أسلوبه الذي يعتمد على السرعة العالية في اتخاذ القرار، وردود الفعل الفورية، وهي المهارات التي جعلته يحافظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي في هذه البطولة.