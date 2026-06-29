بعد 3 أعوام.. إيمينالو يرحل عن الرابطة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء الإثنين، انتهاء علاقتها التعاقدية بالنيجيري مايكل إيمينالو الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع كرة القدم في الرابطة.

وأفادت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: «تُعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن انتهاء مدة العلاقة التعاقدية مع مايكل إيمينالو، رئيس قطاع كرة القدم في الرابطة».

وتقدّمت الرابطة بـ «خالص الشكر والتقدير لإيمينالو على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله، متمنيةً له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة».

ويعود قرار تعيين النيجيري في الرابطة إلى 18 يوليو 2023 تزامنًا مع إطلاقها استراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للبطولة على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

ووقتها حددت مهامه بتولي الإشراف على برنامج «استقطاب نخبة اللاعبين»، من خلال التنسيق مع الأندية لتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم الفنية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن توفير نهج مركزي لعمليات الانتقالات، ومساعدة جميع الأندية في الحصول على أفضل الخبرات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والاستدامة، إلى جانب تفعيل نظام اللعب المالي النظيف، ومتابعة الامتثال لمعايير الرخص المحلية والآسيوية.

وشهدت فترة عمله بعض المحطات المثيرة للجدل، أبرزها خلافه الإعلامي مع الهلال عقب تصريحات فُسرت على أنها تمس حياد الرابطة.

ففي أكتوبر 2024 أُثيرت ضجة بعد تصريحات فُهم منها أنه يتمنى أن يواجه الهلال صعوبات أكبر من أجل زيادة التنافسية في الدوري.

وبعد نحو 5 أشهر من ذلك التصريح تطرق الهلال عبر بيان يشكو فيه من التحكيم إلى ما ذكره النيجيري آملًا ألا يكون «الوضع الحالي نتاج التصريحات الإعلامية السابقة التي عبّر خلالها مايكل إيمينالو عن تمنّياته أن يواجه الهلال التحدّيات»، ووصف تلك التصريحات بأنها «لا تليق بمسؤول المفترض منه الحياد تجاه كل فرق الدوري».

وجاء رحيل إيمينالو بعد يوم واحد من إعلان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، التنحي عن منصبه على خلفية مغادرة المنتخب الأول منافسات كأس العالم من دور المجموعات.