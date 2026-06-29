«ويمبلدون».. وصيفة فرنسا تُودع مبكرا

ودَّعت البولندية مايا تشوالينسكا، لاعبة التنس، وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة، منافسات بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع في كرة المضرب، من الدور الأول، إثر خسارتها أمام التايلاندية مانانشايا ساوانجكايو بنتيجة 2ـ6 و7ـ5 و6ـ2، الإثنين.

وبعد أسابيع قليلة من مشوارها الاستثنائي في «رولان جاروس»، بعدما بلغت النهائي قادمة من التصفيات، عجزت مايا عن استعادة تألقها على الملاعب العشبية في نادي عموم إنجلترا.

وعلى الرغم من فوز المصنفة الـ 20 عالميًا بالمجموعة الأولى، فإنها انهارت في المجموعتين التاليتين، لتنجح مانانشايا، المصنفة الـ 164 عالميًّا، في قلب تأخرها إلى فوز.

وخسرت اللاعبة البولندية نهائي «رولان جاروس» أمام الروسية ميرا أندرييفا.

وفي المباراة الأخرى، تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنّفة الرابعة عالميًّا، إلى الدور الثاني بفوزها على التشيكية داريا فيدمانوفا 7ـ5 و6ـ3.