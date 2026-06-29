إنزاجي يطلب الهليل

أرسلت إدارة الهلال عرضًا رسميًا لنظيرتها في النجمة، تطلب به خدمات ناصر الهليل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، تنتظر إدارة الأزرق العاصمي رد النجمة، تمهيدًا لإكمال المفاوضات مع اللاعب، والاستفادة منه في الموسم الجديد.

وتضع إدارة الهلال عددًا من الخيارات المحلية الأخرى في مركز قلب الدفاع، تحسبًا لتعثر المفاوضات، فيما يأتي هذا التحرك استجابة لطلب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، الذي تضمن تقريره التعاقد مع مدافع محلي.

وبدا الهليل «26 عامًا» مسيرته في صفوف الطائي 2020، وانتقل بعدها إلى الخليج بنظام الإعارة، ثم العين والجبيل، قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى النجمة.

وفي الموسم الماضي، لعب الهليل 26 مباراة في مسابقتي دوري روشن وكأس الملك، بواقع 1916 دقيقة، نجح خلالها بتسجيل هدف وحيد.