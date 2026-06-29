بالتزكية.. الجوير يرأس العروبة

زكّت جمعية نادي العروبة العمومية الانتخابية محمد الجوير لكرسي الرئاسة، وفق ما أعلن عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الإثنين.

وتبدأ مرحلة الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية من الثلاثاء المقبل، عبر منصة الجمعية، ولمدة يوم واحد، وفق ما كشف عنه النادي عبر حساباته.

وضمت قائمة الجوير: حامد الضويحي، نائبًا للرئيس، إلى جانب عضوية أحمد العدوان، وعبد الرحيم الرويلي، وسلطان العويش، ومشعل الضويحي، وبندر المريح، ومشعل الجوير.

وكان العروبة قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى دوري روشن السعودي، قبل أن تتوقف رحلته في نصف نهائي الملحق المؤهل بعد خسارته أمام العلا، لينهي موسمه دون تحقيق هدف الصعود.