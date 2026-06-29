البرازيل تكسر حاجز 24 عاما وتطيح باليابان

هزم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم شبح الهزيمة الذي ظل يطارده منذ 24 عامًا حين يتأخر في النتيجة خلال المباريات الإقصائية من بطولة كأس العالم، وقلب الطاولة على نظيره الياباني وأسقطه 2ـ1، مساء الإثنين، ضمن دور الـ 32.

وتقدم اليابانيون أولًا بهدف سجّله كايشو سانو، لاعب الوسط، في الدقيقة 29 من المباراة التي احتضنها ملعب إن آر جي ستاديوم بمدينة هيوستن الأمريكية.

وخلال الشوط الثاني عاد المنتخب الأمريكي الجنوبي بهدفين سجّلهما كاسيميرو، لاعب الوسط، والبديل جابرييل مارتينيلي، الجناح الأيسر، في الدقيقتين «56» و«90+5».

ويعود الانتصار السابق بعد التأخر للبرازيل في مباراة إقصائية ضمن بطولة كأس العالم إلى ربع نهائي نسخة 2002 حين فازت على إنجلترا 2ـ1 أيضًا.

وبعد ذلك الانتصار تأخرت 4 مرات في الأدوار الإقصائية من المحفل العالمي ولم تستطع أبدًا قلب النتيجة.

وضربت البرازيل موعدًا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة النرويج وكوت ديفوار المقررة الثلاثاء في دالاس.