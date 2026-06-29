الهلال يستكمل طاقم هيوز.. وفرانسيس يبدأ العمل

أكملت إدارة نادي الهلال الاتفاق مع الطاقم الإداري المساعد للإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الجديد في الأزرق، وفق ما كشف عنه مصدر خاص بـ «الرياضية».

ويضم طاقم هيوز الذي يقود الأزرق خلال الموسم المقبل الإنجليزي سايمون فرانسيس، والإسكتلندي مارك جيمس بيرتشيل، إلى جانب الإيرلندي هاري نيكولاس آرتر بحسب المصدر.

ووفقًا للمصدر ذاته، بدأ فرانسيس بالفعل ممارسة مهامه داخل النادي، وفقًا للاتفاق المسبق مع هيوز، الذي سينضم إلى عمله في الهلال خلال سبتمبر المقبل، عقب انتهاء ارتباطه مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف المصدر أن مارك بيرتشيل سيتولى رئاسة فريق الكشافين، فيما سيكون هاري آرتر مسؤولًا عن التنسيق بين الإدارة الفنية والإدارة الرياضية، إلى جانب الإشراف على الجوانب اللوجستية الخاصة بقطاع كرة القدم.

وينتظر أن يصل بقية أفراد الطاقم الإداري الجديد إلى الرياض خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لبدء أعمالهم الميدانية من مقر النادي، ضمن خطة إعادة هيكلة الإدارة الرياضية استعدادًا للموسم الجديد.

يذكر أن «الرياضية» نشرت 6 يونيو الجاري أن إدارة الأزرق أبدت مرونةً بالموافقة على طلب هيوز، السماح له بإرسال عدد من مساعديه إلى الرياض مبكِّرًا لتولي ملفات التعاقدات الصيفية، والإشراف عليها بشكل مباشر إلى حين وصوله رسميًّا، سبتمبر المقبل.

ويملك هيوز خبرةً إداريةً واسعةً، إذ بدأ مسيرته في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 مديرًا رياضيًّا، ثم انتقل إلى ليفربول في 2024 لخلافة الألماني يورج شمادتكه في المنصب ذاته.