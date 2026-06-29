أنشيلوتي: عانينا أمام اليابان.. ولا أحد يعلّم كاسيميرو

أقرَّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، بمعاناة «السيليساو» خلال مباراته مع اليابان، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم، معبرًا عن احترامه لأي خصم سيقابله في دور الـ 16 سواء النرويج أو كوت ديفوار.

وفي مؤتمر صحافي بعد الانتصار 2ـ1 على اليابان في هيوستن، قال بحضور «الرياضية»: «أؤمن أننا لعبنا مباراة متكاملة. كانت لدينا مشكلات، واليابان جاءت قوية أمامنا. في الشوط الثاني تجاوزنا بعض الصعوبات، ونفذنا الكثير من التمريرات التقدمية. لم نجد المساحات، لكننا عالجنا هذه المسألة خلال الشوط الثاني».

وأضاف: «في البداية كنا نحاول إيجاد زيادة عددية في وسط الملعب، ولم تنجح الفكرة بسبب الرقابة اليابانية، فأجرينا تغييرات لصناعة خيارات تمرير أكثر».

وقلل الضغط على لاعبيه مثنيًا عليهم بالقول: «قلت قبل كأس العالم إن كرة القدم لها لحظاتها، ولا يوجد لاعب في العالم لا يرتكب أخطاء، لكن عندما ترتكبها عليك تجاوزها، وهذا ما فعله فريقي».

وبرأ أنشيلوتي لاعبه كاسيميرو من التسبب في هدف اليابان موضحًا: «لم أتحدث مع كاسيميرو، فهو يؤدي عمله على أكمل وجه. كلنا نرتكب الأخطاء، ولا أرى أنه ارتكب خطأ في هدف اليابان الأول من وجهة نظري الشخصية».

وفي إجابة عن سؤال «الرياضية» حول أداء اللاعب أوضح: «لا أحد يستطيع أن يعلّم كاسيميرو كيف يلعب. إنه قائد ويتمتع بإمكانات رائعة أمام المرمى، وهو لاعب عظيم بلا شك. لم يقدم مباراة جيدة لأنه سجل الهدف فقط، بل لأنه لاعب يملك هذه الخصائص أصلًا. لقد سجل الكثير من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستطيع تشكيل خطورة أمام المرمى، كما شاهدناه اليوم».

وأظهر يقينه أثناء المباراة بالعودة بعد التأخر بالقول: «لم يرَ أيٌّ منا أننا غير قادرين على تسجيل الهدف الأول، وبعدها استطعنا تسجيل الثاني، وإلا لكان الأمر أكثر تعقيدًا».

واعترف مدرب البرازيل، بتميز خصمه مبينًا: «اليابان فريق منظم وخطير، ومستواه كان قريبًا منّا. لاعبوه يتمتعون بقوة بدنية كبيرة ولديهم قدرات رائعة».

وتابع: «علينا المرور ببعض المعاناة، فلا توجد مباراة سهلة في كرة القدم حاليًا. أذكّر نفسي دائمًا بهذه الحقيقة، واليوم لم يكن مختلفًا عنها».

وأردف: «كنا نعرف صعوبة المباراة، خصوصًا في الأدوار الإقصائية، أمام خصم يحقق نتائج لافتة. كنت واثقًا من قدرتنا على التسجيل، لكن الأهم كان ألا نفقد هويتنا وشكلنا داخل الملعب، وأعتقد أن الفريق قدم عملًا جيدًا للغاية».

وأبان أن البرازيل كانت مستعدة لخوض الشوطين الإضافيين إذا تمددت لهما المباراة، كاشفًا عن تفكيره في الزج بالنجم نيمار خلالهما لولا نجاح الجناح جابرييل مارتينيلي في تسجيل الهدف الحاسم خلال الثواني الأخيرة.

وتحدث عن مارتينيلي قائلًا: «يمتلك مارتينيلي حدة كبيرة، وهو قادر على تغيير مجريات المباراة بهذه الحدة. إنه دائمًا في أفضل حالاته، وكان ضغطه ممتازًا، ولعب بأسلوب مفتوح. هو وفينيسيوس كانا قويين للغاية».

وعن هوية خصمه المقبل الذي سيتحدد من مباراة النرويج وكوت ديفوار أفاد: «علينا الاستشفاء، فالراحة مهمة للغاية، وسنرى من سيكون خصمنا المقبل. ونحترم جميع الخصوم».

وخلال المباراة، تقدم اليابانيون أولًا بهدف سجّله كايشو سانو، لاعب الوسط، في الدقيقة 29، ثم قلبت البرازيل النتيجة بثنائية أحرزها كاسيميرو ومارتينيلي «د56» و«د90+5».