مونتيري تستقبل المغاربة والهولنديين بـ «المارياتشي»

اجتاحت ألوان العلمين المغربي والهولندي الشوارع والأماكن العامة في مدينة مونتيري المكسيكية منذ الأحد، عشية القمة المرتقبة بين «أسود الأطلس» و«الطواحين» في دور الـ32 لمونديال أمريكا لكرة القدم.

ومنذ صبيحة الإثنين، تقدّم شوارع مونتيري صورة مختلفة عن معنى كرة القدم. فاللونان الأحمر والبرتقالي ظهرا جنبًا إلى جنب في المطاعم والساحات ومناطق المشجعين، وتبادل مشجعو المنتخبين التحية والصور والابتسامات، في أجواء أكدت أن الحماس والانتماء لا يتعارضان مع التسامح واحترام المنافس.

في قلب شارع خوسيه ماريا موريلوس، الأكثر شعبية بمدينة مونتيري، تجمع العديد من مشجعي المنتخبين، في مشهد يجمع بين الحماس الكروي والاحترام المتبادل والانفتاح على ثقافة البلد المضيف.

وبالإمكان التعرف على ولاء المشجعين من خلال ما يرتدونه، إما أعلام ملفوفة حول الكتفين، قبعات بألوان البلدين، أو بالطبع قميص المنتخب الوطني، إضافة الى الأناشيد والأغاني التشجيعية لكل منهما: المشجعون يغزون ببطء وسط المدينة، قبل الانطلاق إلى الملعب حيث تلعب المباراة عند الـ 04:00 من صباح الثلاثاء.

هتف المشجعون المغاربة لمجد منتخب بلادهم الذي استقر الجمعة في مونتيري، وآخرون سعداء على طريقتهم بعودة بلادهم إلى المدينة المكسيكية حيث صنعوا الإنجاز بالتأهل للمرة الأولى في تاريخهم الى ثمن النهائي قبل 40 عامًا، قبل أن يخسروا أمام ألمانيا الغربية «0-1».

وانتشر مئات المشجعين على طول الطريق المؤدي إلى مسرح المواجهة، فيما فضل آخرون الذهاب مباشرة الى الملعب لبدء الاحتفالات على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة.

وفي الجهة المقابلة، صنعت الجماهير الهولندية بدورها مشاهد احتفالية لافتة، حيث وصل عدد من أنصار المنتخب إلى مونتيري على متن «الحافلة البرتقالية» الشهيرة التي قطعت نحو 2000 كيلومتر من ولاية كانساس الأمريكية إلى ولاية نويفو ليون المكسيكية.

واستُقبل المشجعون بالموسيقى المكسيكية وفرق «المارياتشي»، قبل أن ينضموا إلى الاحتفالات في منطقة المشجعين.

وتلعب السلطات المحلية دورًا في إضفاء الحماس على الأجواء من خلال تسخير مختلف الإمكانات والوسائل الكفيلة بضمان استقبال يليق بالمشجعين المغاربة والهولنديين وتوفير أفضل الظروف لمواكبة هذه القمة المرتقبة بين المنتخبين.

وخصصت الولاية الحديقة المائية الجديدة، الواقعة على بعد نحو 500 متر من ملعب مونتيري، لتكون فضاء لاستقبال وتجمع الجماهير المغربية، مع تنظيم مسيرة احتفالية تنطلق من هذا الموقع في اتجاه الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة.