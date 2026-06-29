تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يكسب قطر

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزًا مهمًا على نظيره القطري 86 - 80، في المباراة المؤجلة من النافذة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة للتصفيات النهائية من كأس العالم 2027، التي جرت على صالة نادي الغرافة الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فرض الأخضر أفضليته منذ الربع الأول، الذي أنهاه متقدمًا 29 - 20، قبل أن يواصل تفوقه في الربع الثاني ويُنهي الشوط الأول متقدمًا 46 - 35، مستفيدًا من الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية في استثمار الفرص.

واستمر التفوق السعودي في الربع الثالث، لينهيه بنتيجة 68 - 59، في ظل أداء جماعي مميز من اللاعبين الأساسيين والبدلاء، فيما حاول المنتخب القطري تقليص الفارق خلال الربع الرابع، ونجح في تسجيل سبع نقاط متتالية مع اقتراب نهاية اللقاء، إلا أن المنتخب السعودي استعاد زمام المبادرة عبر ثلاثية محمد عبدالرحمن ونقطتين لمحمد الصقر، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحسم المواجهة 86 - 80.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي لكرة السلة رصيده ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف منتخب لبنان، فيما تراجع منتخب قطر إلى المركز الثالث، وحل منتخب الهند في المركز الرابع، ليعزز الأخضر حظوظه في بلوغ التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027.