مورياسو: الفوارق مع البرازيل تقلصت.. وكأس آسيا هدفنا المقبل

أكد الياباني هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، نجاح «الساموراي» في الاقتراب من مستوى البرازيل، مع إقراره باستمرار بعض الفوارق بين المنتخبين، ما أدى إلى الهزيمة 1ـ2 أمام «السيليساو»، مساء الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة قال مورياسو بحضور «الرياضية»: «أشعر بأن الفوارق بيننا تتقلص. صحيح أن البرازيل منتخب قوي، لكننا نقترب من هذا المستوى».

وأضاف: «ما زالت هناك فوارق بين المنتخبين رغم نجاحنا في تقليصها ولهذا خسرنا المباراة. لكن منذ كأس العالم الأخيرة في قطر وحتى هذا المونديال، واصلنا القتال، وتأهلنا إلى الدور التالي».

وتابع: «إذا أردت أن أصف شعوري بدقة، فقد كانت هناك فترات تحكمت فيها اليابان خلال المباراة، واستمرت هذه الفترات لوقت طويل. دفاعيًا أصبحنا أكثر صلابة مما كنا عليه في السابق، لكن لكي نحقق الفوز علينا أن نتطور أكثر فأكثر».

ودافع عن تغييراته بالقول: «مرت نحو 20 دقيقة من الشوط الثاني، وكنا نقترب أكثر من نهاية المباراة. ثم أجرى المنتخب البرازيلي تعديلات على مستوى التحركات والتنظيم داخل الملعب. كنا نحاول الحد من تأثير هذه التعديلات، ولهذا اتخذت القرارات التي اتخذتها».

وشخّص المطلوب لكي يستمر المنتخب الياباني في النمو: «أريد أن نتطور أكثر في الجوانب الدفاعية والتحولات الهجومية، إلى جانب تحسين جودة التمريرة الأخيرة والوصول إلى المناطق التي نريد مهاجمتها بوتيرة أسرع».

وزاد: «هذه كلها جوانب كنا بحاجة إلى رفع مستواها في مباراة اليوم، كما أننا بحاجة إلى تطويرها من أجل المستقبل».

وأسهب قائلًا: «عند استعادة الكرة، نصعّب على الخصم مهمة استرجاعها مجددًا، لكن الجوانب الدفاعية والتحولات الهجومية تبقى من أبرز النقاط التي يجب أن نعمل عليها، إضافة إلى جودة التمريرة الأخيرة».

وواصل: «مستقبلًا، عندما نواجه المنتخبات الكبرى، يجب أن نولي هذه الجوانب اهتمامًا أكبر. لقد بنينا على المستوى الذي قدمناه في قطر ونجحنا في رفعه، لكننا ما زلنا بحاجة إلى التطور بصورة أكبر عندما يتعلق الأمر بمواجهة هذه المنتخبات».

وأشار إلى الظروف المعاكسة التي واجهت المنتخب بالقول: «تجاوز اللاعبون لحظات صعبة، كما أن الذين شاركوا قدموا عملًا كبيرًا رغم إصابات بعض زملائهم».

وأكمل: «في عملية بناء الفريق، لا نعتمد على أفراد بعينهم، بل نبني مجموعة متكاملة. تأثرنا في بعض الجوانب بغياب بعض اللاعبين، لكننا لا ننظر إلى الجانب السلبي، فالإصابات والظروف الطارئة جزء من كرة القدم. الأهم أن أي لاعب يقع عليه الاختيار لتمثيل المنتخب الياباني يجب أن يقدم الأداء المطلوب في المركز الذي يشغله».

ورشح مورياسو المنتخب البرازيلي للفوز بالمونديال، نظير جودة لاعبيه ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي إجابة عن سؤال «الرياضية» حول ما إذا كان الفوز بكأس آسيا سيمحو مرارة هذه الخسارة أبان: «نعم، هدفنا المقبل هو كأس آسيا، ونركز على الفوز بها. خسرنا هذه المباراة الآن وسنتجه إلى البطولة القارية، لكن الفوز بكأس آسيا لن يغيّر ما أقوله. من المهم أن نتوج باللقب، لكننا نتطور أكثر من المنتخبات الآسيوية الأخرى».

وشرح طموحاته: «نريد المنافسة على القمة، وأعتقد أننا نملك الرغبة في ذلك، ونعمل على التطور من أجل تحقيقه. هذا هو هدفنا الرئيس، أن نقارع المنتخبات الكبرى، وننافسها، ونفوز عليها. فخورون بكوننا منتخبًا آسيويًا، وبالتأكيد نريد الفوز بكأس آسيا المقبلة».

وخلال المباراة، تقدم اليابانيون أولًا بهدف سجّله كايشو سانو، لاعب الوسط، في الدقيقة 29، ثم قلبت البرازيل النتيجة بثنائية أحرزها كاسيميرو ومارتينيلي «د56» و«د90+5».