لوكاكو: مشاركتي غير متوقعة.. وتقبلت دور البديل

تقبل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فكرة أن يكون المهاجم البديل في صفوف منتخب بلاده الأول لكرة القدم بكأس العام في وقت لم يكن من المفترض أن يكون ضمن التشكيلة أساسًا.

ولم يشارك لوكاكو سوى أكثر من ساعة بقليل طوال موسمه مع نابولي الإيطالي، لكنه خاض ما يقارب ضعف تلك الدقائق في البطولة الحالية مع منتخب بلجيكا، الذي تصدر المجموعة السابعة ليضرب موعدًا مع السنغال، الأربعاء، في دور الـ 32.

وقال لوكاكو في مؤتمر صحافي الإثنين إنه سعيد بمجرد وجوده مع المنتخب، لكنه عازم على تقديم أقصى ما لديه، والتأقلم مع دوره الجديد كبديل مؤثر.

وأضاف: «إذا نظرتم إلى موسمي وكيف سار، فمن المفترض أنني لم أكن موجودًا في كأس العالم من الأساس.. لكن بالنسبة لي، أن أكون هنا، وألعب، وأساعد زملائي، وأصنع الفارق، وأكون حاسمًا في المباراة فهذا أمر ثمين للغاية. لذا نعم، كما يقولون سأمضي مع التيار».

وعلى الرغم من أن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا لم يستعد لياقته البدنية الكاملة بعد، فإنه نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال 121 دقيقة فقط، وكان تأثيره واضحًا عند مشاركته بديلًا.

وفي المباراة الافتتاحية لبلجيكا أمام مصر، كانت بلجيكا متأخرة 0-1، قبل أن يسهم دخول لوكاكو في إرباك دفاع المنافس، ما أدى إلى هدف عكسي بعد نحو 20 ثانية فقط من نزوله.

وشارك لوكاكو أساسيًا لأكثر من ساعة في التعادل السلبي أمام إيران، ثم عاد ليترك بصمة سريعة أمام نيوزيلندا، حين سجل بعد دخوله بوقت قصير، ليعيد بلجيكا إلى صدارة المجموعة.

ووصف لوكاكو دوره الجديد: «أمتلك الوقت لتحليل المساحات داخل الملعب، وأحاول استغلالها أو تقديم الإضافة.. عندما تكون لاعبًا بديلًا، عليك أن تظل يقظًا وتتابع مجريات اللعب مع زملائك من الدكة».

يُعد لوكاكو أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي البلجيكي ـ أو «القدامى» ـ كما يسميهم المدرب الفرنسي رودي جارسيا ـ الذين ما زالوا يسعون لترك بصمتهم، لكنه شدد على ضرورة تجاهل الضغوط الخارجية والتركيز على مواجهة السنغال.

وقال في المؤتمر الصحافي: «السنغال منتخب قوي جدًا من الناحية الفنية، ومنضبط تكتيكيًا، كما يمتلكون تفوقًا بدنيًا، لذا ستكون مواجهة صعبة من حيث الإيقاع والشدة».

وختم حديثه: «قلت للاعبين في غرفة الملابس إن فرصنا متكافئة، وعلينا أن نرى ما ستؤول إليه الأمور».