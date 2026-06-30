8 لاعبين على طائرة الأخضر

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأراضي الأمريكية عند الـ 4:30 من فجر الثلاثاء متجهة إلى الرياض، وعلى متن الطائرة نحو ثمانية لاعبين فقط، حسبما أبانت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبعد توديع «الأخضر» كأس العالم 2026 متذيلًا ترتيب المجموعة الثامنة، غادر معظم اللاعبين الولايات المتحدة الأمريكية، فيما بقي عدد قليل منهم يقارب الثمانية من أصل 29، بينهم ثلاثة خارج القائمة المونديالية، وبقي برفقتهم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للمنتخب.

وحسب المصادر نفسها سيعود ما تبقّى من البعثة على متن طائرة خاصة مستأجرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخليجية، بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والخطوط السعودية بشأن رعاية الرحلة، ما دفعه إلى طرح مناقصة تنافست عليها عدة شركات، قبل أن ترسو على الناقل الفائز بالعقد.

واكتفى المنتخب الحصول على نقطتين في مجموعته التي شهدت تعادله أولًا مع أوروجواي 1ـ1، ثم خسارته 0ـ4 أمام إسبانيا، قبل الختام بمباراة سلبية أمام الرأس الأخضر.

وبعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر فجر السبت الماضي، كان يفترض مغادرة البعثة عائدة إلى الرياض، لكن الرحلة تأجلت بسبب عدم وصول الطائرة المخصصة لنقلها، وفق ما ذكرته «الرياضية» آنذاك.