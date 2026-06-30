«ويمبلدون».. ميرا تقصي ماجدة

واجهت الروسية ميرا أندريفا، بطلة فرنسا المفتوحة، اختبارًا قويًا على الملاعب العشبية ،​الإثنين، قبل أن تتغلب على البولندية ماجدة لينيت، المصنفة 59 عالميًا، بنتيجة 7-5 و6-4 في الدور الأول من بطولة ويمبلدون للتنس.

واستثمرت اللاعبة صاحبة الـ 19 عامًا والمصنفة الخامسة، والتي توجت بلقب رولان جاروس يونيو الجاري، إرسالها القوي بفاعلية، ‌فحققت ثمانية ‌إرسالات ساحقة، على الرغم من ارتكابها ​سبعة ‌أخطاء مزدوجة ⁠في ​سعيها لتجاوز ⁠منافستها الأكثر خبرة، التي تكبرها بفارق 15 عامًا.

وقالت ميرا للصحافيين: «تجاوز الدور الأول في أي بطولة من البطولات الكبرى أمر مميز للغاية دائمًا، لأنك تشعرين دائمًا بضغط إضافي».

وقدمت ماجدة أداء تكتيكيًا مميزًا، معتمدة على الضربات القصيرة الماكرة والهجمات السريعة عند الشبكة لاختبار قدرات أندريفا.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال ‌في المجموعتين، غير أن الروسية حسمت المجموعة الأولى بإرسالات قوية لا تُرد، ⁠قبل ⁠أن تُرهق منافستها في الثانية وتُنهي المباراة لصالحها.

وتسعى ميرا إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون تواليًا منذ سيرينا وليامز عام 2015.

ومن المنتظر أن تواجه اختبارًا أكثر صعوبة في الدور الثاني أمام باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون 2024.